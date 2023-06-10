Ulaşması an meselesi. Hızla Türkiye’ye doğru ilerlemeye başladı! Türkiye için saat verildi, yola çıktı geliyor!

Afrika Tozlu Bulutlu Hava'nın Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte havanın rengi değişmekte ve genellikle sarımsı veya kahverengi bir ton almaktadır. Bu durum, görsel olarak etkileyici bir manzara sunsa da bazı olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Toz partikülleri, havadaki görüş mesafesini azaltmakta ve solunum yoluyla insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek potansiyele sahip olabilmektedir.