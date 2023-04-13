UEFA Avrupa Ligi | Manchester United - Sevilla, Leverkusen - Union Saint, Juventus - Sporting ÇEYREK FİNAL maçları!
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu nedenle futbolseverler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Juventus - Lisbon, Manchester United-Sevilla, Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçları için detaylar merak ediliyor.
13.04.2023 23:16 - Son Güncelleme: 13.04.2023 23:16
Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi'nden sonra en büyük kulüp organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, tüm hızıyla devam ediyor. 13 Nisan 2023 itibariyle oynanacak maçlar için araştırmalar hızlandı.
22.00 JUVENTUS - LISBON ÇEYREK FİNAL MAÇI
Juventus - Lisbon maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de TV8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.
22.00 MANCHESTER UNITED SEVILLA ÇEYREK FİNAL MAÇI
Manchester United Sevilla maçı, 13 Nisan 2023 Perşembe günü (bugün) oynanacak. Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği Manchester United Sevilla maçı, dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.