Tüyleriniz diken diken olacak! Bu canlıyı daha önce hiç görmediniz! Yüzlerce dişiyle insan derisini jilet gibi kesiyor: Denize girecekleri uyardı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve tüm dünyayı şaşırtan bir keşif, İngiltere'de bulunan bir balık türünü gündeme taşıdı. Bu balığın 300 dişi bulunuyor ve insan derisini jilet gibi kesip atabiliyor. Uzmanlar denize girecek olanları uyarıyor, çünkü bu yaratık insan kanıyla besleniyor! Fırfırlı köpekbalığı okyanusların gizemli dünyasında karşımıza çıkan bir canlıdır. Sahip olduğu eşsiz sırt yüzgeci ve derin sularda yaşama becerisi, onu benzersiz kılar. Bilim insanlarının daha fazla araştırma yapmasıyla, bu ilginç türün sırları daha da aydınlatılacak ve deniz dünyasına dair daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olacaktır.