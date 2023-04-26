Türkiye’yi kasıp kavuracak! Net tarih açıklandı! Hazır olmanız lazım yoksa...

Küresel iklimin etkisini sadece bir dönemde yağışın yağmaması ya da belli bir dönemde yağışın yağması şeklinde değil, yağış düzensizliği olarak ifade eden Prof. Dr. Yusuf Demir, "Bu sene mart ayına kadar ciddi bir yağış eksikliğini gördük. Nisan ayının başından itibaren Türkiye'nin birçok yerinde ilkbahar yağışları dediğimiz yağışları iyi alıyoruz" şeklinde konuştu.