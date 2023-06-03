Vav TV İzle
Haberler Trend Türkiye'ye felaket adım adım yaklaşıyor! Tam 3 ay boyunca devam edecek! O illerde şimdiden kendini göstermeye başladı

Türkiye'ye felaket adım adım yaklaşıyor! Tam 3 ay boyunca devam edecek! O illerde şimdiden kendini göstermeye başladı

Türkiye'nin hava durumu ve iklim değişiklikleri konusunda uzman meteorologları, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Son sosyal medya paylaşımında hava durumu tahmin uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin gelecek 3 ayını etkileyecek önemli bir bilgiyi duyurdu. El Nino etkisiyle beraber Türkiye'nin yağış miktarında artış yaşayacağını belirten Ökten, yaz aylarının da bol yağışlı geçeceğini ifade etti. Bu gelişme, yaz mevsimini seven vatandaşlar için üzücü bir haber olmuştur.

takvim.com.tr
03.06.2023 12:43 - Son Güncelleme: 03.06.2023 12:44
Türkiye’ye felaket adım adım yaklaşıyor! Tam 3 ay boyunca devam edecek! O illerde şimdiden kendini göstermeye başladı

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, El Nino ve küresel iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili olarak meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına büyük bir önem veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’ye felaket adım adım yaklaşıyor! Tam 3 ay boyunca devam edecek! O illerde şimdiden kendini göstermeye başladı

Son haberlere göre, hava durumu tahmin uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin önümüzdeki 3 ayını etkileyecek önemli bir bilgiyi paylaştı.

Türkiye’ye felaket adım adım yaklaşıyor! Tam 3 ay boyunca devam edecek! O illerde şimdiden kendini göstermeye başladı

Beklenenin aksine, El Nino etkisiyle kurak bir kış yerine tam tersine bir durumun ortaya çıkacağı görülüyor. Bu haber, güneşin keyfini çıkaran yaz aylarını seven vatandaşlar için üzücü bir gelişme olarak değerlendiriliyor.


Türkiye’ye felaket adım adım yaklaşıyor! Tam 3 ay boyunca devam edecek! O illerde şimdiden kendini göstermeye başladı

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin resmi olarak yağışlı bir döneme girdiğini ve önümüzdeki 90 gün boyunca sürekli yağış beklendiğini ifade etti. Ökten, şu şekilde açıklamalarda bulundu: "Yağışlar arttıkça artıyor. Türkiye, bol yağışlı bir döneme yeni adım atmaya başladı.

Türkiye’ye felaket adım adım yaklaşıyor! Tam 3 ay boyunca devam edecek! O illerde şimdiden kendini göstermeye başladı

Kış aylarında yaşadığımız kuraklık, Nisan ayıyla birlikte yerini bol yağışlara bıraktı. El Nino etkisiyle yağış miktarımızda artış yaşanıyor. Haziran, Ağustos ve Eylül ayları da yoğun yağışlı geçecek."

SON DAKİKA