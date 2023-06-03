Türkiye'ye felaket adım adım yaklaşıyor! Tam 3 ay boyunca devam edecek! O illerde şimdiden kendini göstermeye başladı
Türkiye'nin hava durumu ve iklim değişiklikleri konusunda uzman meteorologları, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Son sosyal medya paylaşımında hava durumu tahmin uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin gelecek 3 ayını etkileyecek önemli bir bilgiyi duyurdu. El Nino etkisiyle beraber Türkiye'nin yağış miktarında artış yaşayacağını belirten Ökten, yaz aylarının da bol yağışlı geçeceğini ifade etti. Bu gelişme, yaz mevsimini seven vatandaşlar için üzücü bir haber olmuştur.
Son haberlere göre, hava durumu tahmin uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin önümüzdeki 3 ayını etkileyecek önemli bir bilgiyi paylaştı.
Beklenenin aksine, El Nino etkisiyle kurak bir kış yerine tam tersine bir durumun ortaya çıkacağı görülüyor. Bu haber, güneşin keyfini çıkaran yaz aylarını seven vatandaşlar için üzücü bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin resmi olarak yağışlı bir döneme girdiğini ve önümüzdeki 90 gün boyunca sürekli yağış beklendiğini ifade etti. Ökten, şu şekilde açıklamalarda bulundu: "Yağışlar arttıkça artıyor. Türkiye, bol yağışlı bir döneme yeni adım atmaya başladı.
Kış aylarında yaşadığımız kuraklık, Nisan ayıyla birlikte yerini bol yağışlara bıraktı. El Nino etkisiyle yağış miktarımızda artış yaşanıyor. Haziran, Ağustos ve Eylül ayları da yoğun yağışlı geçecek."