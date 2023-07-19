Türkiye'ye çok önemli perşembe günü uyarısı! 6-7-8-9 saat sonra giriş yapacak! Ortalık çok fena olacak! Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli...

Dünya genelinde artan sıcaklık dalgaları ve aşırı hava koşulları, iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak giderek daha yaygın hale geliyor. Meteorolojik kaynaklar, Türkiye için çok önemli bir çarşamba günü uyarısında bulundu. Hava durumu uzmanları, ülkenin çeşitli bölgelerinde riskli hava koşullarının beklendiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer bölgelerde ise normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları yaklaşan günlerde bu sıcaklık artışının etkili olmasını öngörüyor.