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Haberler Trend Türkiye'ye çok önemli perşembe günü uyarısı! 6-7-8-9 saat sonra giriş yapacak! Ortalık çok fena olacak! Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli...

Türkiye'ye çok önemli perşembe günü uyarısı! 6-7-8-9 saat sonra giriş yapacak! Ortalık çok fena olacak! Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin hava durumu raporu açıklandı. Buna göre, bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle çarşamba gününden itibaren sıcaklık değerlerinde belirgin bir artış yaşanması bekleniyor. Bu durum, hava sıcaklıklarının daha yüksek seviyelere çıkmasına ve yaz aylarının etkisini daha fazla hissettirmesine neden olacak. İşte il il hava durumu raporu...

19.07.2023 09:04 - Son Güncelleme: 19.07.2023 09:05
6-7-8-9 saat sonra giriş yapacak! Türkiye’ye çok önemli çarşamba günü uyarısı! Ortalık çok fena olacak! Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli...

Dünya genelinde artan sıcaklık dalgaları ve aşırı hava koşulları, iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak giderek daha yaygın hale geliyor. Meteorolojik kaynaklar, Türkiye için çok önemli bir çarşamba günü uyarısında bulundu. Hava durumu uzmanları, ülkenin çeşitli bölgelerinde riskli hava koşullarının beklendiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer bölgelerde ise normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları yaklaşan günlerde bu sıcaklık artışının etkili olmasını öngörüyor.

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6-7-8-9 saat sonra giriş yapacak! Türkiye’ye çok önemli çarşamba günü uyarısı! Ortalık çok fena olacak! Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli...

48 DERECEYE ÇIKACAK

Dünya genelinde aşırı sıcaklar devam ediyor ve bazı bölgelerde rekor seviyelere ulaşıyor. İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarında bu hafta hava sıcaklığının 48 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

6-7-8-9 saat sonra giriş yapacak! Türkiye’ye çok önemli çarşamba günü uyarısı! Ortalık çok fena olacak! Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli...

İtalyan Meteoroloji Servisi, Sardinya Adası'nın bu sıcak hava dalgasının merkez üssü olacağını açıkladı. Meteorologlar, bu sıcaklık dalgasına "Kharoon" adını verdi.

6-7-8-9 saat sonra giriş yapacak! Türkiye’ye çok önemli çarşamba günü uyarısı! Ortalık çok fena olacak! Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli...

TÜRKİYE İÇİN 19-23 TEMMUZ UYARISI

Kharoon, Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına götüren kayıkçı olarak biliniyor. İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti, yaptığı açıklamada, 19-23 Temmuz tarihleri arasında sadece İtalya'da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar gibi bölgelerde de sıcaklıkların zirveye çıkacağını ve yerel sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirtti.

6-7-8-9 saat sonra giriş yapacak! Türkiye’ye çok önemli çarşamba günü uyarısı! Ortalık çok fena olacak! Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli...

Bu aşırı sıcaklar nedeniyle İspanya'da orman yangınları meydana gelirken, Yunanistan'da da yeni bir sıcak hava dalgasının perşembe gününden itibaren bekleniyor.

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