Türkiye'ye çok önemli perşembe günü uyarısı! 6-7-8-9 saat sonra giriş yapacak! Ortalık çok fena olacak! Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin hava durumu raporu açıklandı. Buna göre, bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle çarşamba gününden itibaren sıcaklık değerlerinde belirgin bir artış yaşanması bekleniyor. Bu durum, hava sıcaklıklarının daha yüksek seviyelere çıkmasına ve yaz aylarının etkisini daha fazla hissettirmesine neden olacak. İşte il il hava durumu raporu...
Dünya genelinde artan sıcaklık dalgaları ve aşırı hava koşulları, iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak giderek daha yaygın hale geliyor. Meteorolojik kaynaklar, Türkiye için çok önemli bir çarşamba günü uyarısında bulundu. Hava durumu uzmanları, ülkenin çeşitli bölgelerinde riskli hava koşullarının beklendiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer bölgelerde ise normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları yaklaşan günlerde bu sıcaklık artışının etkili olmasını öngörüyor.
48 DERECEYE ÇIKACAK
Dünya genelinde aşırı sıcaklar devam ediyor ve bazı bölgelerde rekor seviyelere ulaşıyor. İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarında bu hafta hava sıcaklığının 48 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
TÜRKİYE İÇİN 19-23 TEMMUZ UYARISI
Kharoon, Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına götüren kayıkçı olarak biliniyor. İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti, yaptığı açıklamada, 19-23 Temmuz tarihleri arasında sadece İtalya'da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar gibi bölgelerde de sıcaklıkların zirveye çıkacağını ve yerel sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirtti.