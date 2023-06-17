Türkiye'nin o mahallesini fareler ve yılanlar istila etti! Çalıların arasından ok gibi çıkıyorlar! Sokak ortasında dehşet!
Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Çiğdemtepe mahallesinde yaşayan vatandaşlar, son dönemlerde zor günler geçiriyor. Mahallede yılanlar, fareler ve başıboş köpeklerin artması nedeniyle tedirginlik yaşıyorlar. Bu durum, mahalle sakinlerini endişelendiriyor ve çözüm arayışına sevk ediyor.
17.06.2023 12:53 - Son Güncelleme: 17.06.2023 12:53
Yılanlar, zehirli olmaları ve insanlar için ciddi bir tehlike oluşturmalarıyla bilinir. Çiğdemtepe mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bahçelerinde ansızın ortaya çıkan yılanlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu hayvanlarla karşılaşma riski, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Fareler ise evlere girerek insanlara rahatsızlık veriyor ve çeşitli hastalıkların yayılmasına neden olabiliyor.