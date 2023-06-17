Türkiye’nin o mahallesini fareler ve yılanlar istila etti! Çalıların arasından ok gibi çıkıyorlar! Sokak ortasında dehşet!

Yılanlar, zehirli olmaları ve insanlar için ciddi bir tehlike oluşturmalarıyla bilinir. Çiğdemtepe mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bahçelerinde ansızın ortaya çıkan yılanlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu hayvanlarla karşılaşma riski, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Fareler ise evlere girerek insanlara rahatsızlık veriyor ve çeşitli hastalıkların yayılmasına neden olabiliyor.