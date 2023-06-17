Vav TV İzle
Haberler Trend Türkiye'nin o mahallesini fareler ve yılanlar istila etti! Çalıların arasından ok gibi çıkıyorlar! Sokak ortasında dehşet!

Türkiye'nin o mahallesini fareler ve yılanlar istila etti! Çalıların arasından ok gibi çıkıyorlar! Sokak ortasında dehşet!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Çiğdemtepe mahallesinde yaşayan vatandaşlar, son dönemlerde zor günler geçiriyor. Mahallede yılanlar, fareler ve başıboş köpeklerin artması nedeniyle tedirginlik yaşıyorlar. Bu durum, mahalle sakinlerini endişelendiriyor ve çözüm arayışına sevk ediyor.

takvim.com.tr
17.06.2023 12:53 - Son Güncelleme: 17.06.2023 12:53
Türkiye’nin o mahallesini fareler ve yılanlar istila etti! Çalıların arasından ok gibi çıkıyorlar! Sokak ortasında dehşet!

Yılanlar, zehirli olmaları ve insanlar için ciddi bir tehlike oluşturmalarıyla bilinir. Çiğdemtepe mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bahçelerinde ansızın ortaya çıkan yılanlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu hayvanlarla karşılaşma riski, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Fareler ise evlere girerek insanlara rahatsızlık veriyor ve çeşitli hastalıkların yayılmasına neden olabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’nin o mahallesini fareler ve yılanlar istila etti! Çalıların arasından ok gibi çıkıyorlar! Sokak ortasında dehşet!

Başıboş köpekler ise mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Özellikle sürü halinde dolaşan köpekler, saldırgan davranışlar sergileyebiliyor ve insanların günlük hayatını olumsuz etkiliyor.

Türkiye’nin o mahallesini fareler ve yılanlar istila etti! Çalıların arasından ok gibi çıkıyorlar! Sokak ortasında dehşet!

Vatandaşlar, işe veya okula gitmek için dışarı çıktıklarında bu köpek sürüleriyle karşılaşmaktan dolayı endişe duyuyor. Mahalle sakinleri, bu sorunlarla başa çıkabilmek için belediyeden yardım istiyor.

Türkiye’nin o mahallesini fareler ve yılanlar istila etti! Çalıların arasından ok gibi çıkıyorlar! Sokak ortasında dehşet!

İlaçlama çalışmalarının yapılmasını, başıboş köpeklerin barınaklara götürülmesini talep ediyorlar. Özellikle çocuklar, güvenli bir şekilde dışarı çıkamamaktan dolayı tedirginlik yaşıyor.

Türkiye’nin o mahallesini fareler ve yılanlar istila etti! Çalıların arasından ok gibi çıkıyorlar! Sokak ortasında dehşet!

Vatandaşlar, daha önce belediyeye bu konuda şikayetlerini ilettiklerini ancak henüz bir sonuç alamadıklarını ifade ediyorlar.

SON DAKİKA