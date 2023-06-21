Türkiye’de ondan zehirlisi yok! Bahçede görenler adım bile atamadı! O ilimizde istila başladı

Yılanlar, doğanın bir parçası olup genellikle insanlara zarar vermezler. Ancak doğru önlemler alınmadığında veya insanlarla karşılaştıklarında tehlikeli olabilirler. Bu nedenle, yılanların olduğu bölgelerde dikkatli olunması, uzmanlardan yardım istenmesi ve panik yapmadan hareket edilmesi önemlidir.