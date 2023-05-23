Türkiye’nin de hazırlanması lazım! Geriye sadece sayılı günler kaldı! Harekete geçilmeli! Avrupa hazırlık yapmaya başladığını açıkladı!

Avrupa ülkeleri, normalde Mayıs ayı sonunda yüksek sıcaklıkları karşılamayı beklerken, son soğuk hava dalgası nedeniyle sıcak havaları haziran ayında beklemeye başladı. El Niño'nun etkisiyle hava durumu bir kez daha şaşırtıcı bir şekilde değişti. Haziran ayında sıcaklıkların artmasına kesin gözüyle bakılırken, Avrupalı insanlar önlem almaya başladı. Türkiye'nin de bu duruma hazırlanması gerekiyor çünkü yüksek sıcaklıklar birçok sıkıntıyı beraberinde getirebilir.