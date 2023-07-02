Türkiye'de sadece o ilde! Çölyak hastalarına müjde! Aztekler'in mucize bitkisi! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda...
Aztek ve Maya uygarlıklarında şifa kaynağı olarak kullanılan bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. "Öümsüzlük bitkisi" olarak nitelendirilen amaranth bitkisi Türkiye'de sadece o ilde bulunuyor. İşte amaranth bitkisinin faydaları...
02.07.2023 11:59 - Son Güncelleme: 02.07.2023 12:00
Görüntüsü kinoayı anımsatan amaranth, son yılların popüler besinlerinden biri.Aztek ve Maya uygarlıklarında şifa kaynağı olarak bilinen bu bitki özellikle çölyak hastalarının kullanabileceği en iyi alternatifler arasında yer alıyor. Türkiye'de de yetiştirilmeye başlanan bitki sadece o ilimizde bulunuyor. İşte amaranth bitkisinin faydaları ve tüm merak edilenler...