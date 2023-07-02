Türkiye'de sadece o ilde! Çölyak hastalarına müjde! Aztekler'in mucize bitkisi! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda...

Görüntüsü kinoayı anımsatan amaranth, son yılların popüler besinlerinden biri.Aztek ve Maya uygarlıklarında şifa kaynağı olarak bilinen bu bitki özellikle çölyak hastalarının kullanabileceği en iyi alternatifler arasında yer alıyor. Türkiye'de de yetiştirilmeye başlanan bitki sadece o ilimizde bulunuyor. İşte amaranth bitkisinin faydaları ve tüm merak edilenler...