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Türkiye'de en çok kullanılan soy isimleri belli oldu! Bakın sizin soyadınız kaçıncı sırada

Türkiye'de insanların kimliklerini belirleyen önemli unsurlardan biri de şüphesiz ki soyadları. 1934 yılında kabul edilen ve zorunlu kılınan Soyadı Kanunu ile her Türk vatandaşının ailesine ait bir soyadı bulunuyor. Aradan geçen zamanda bazı soyadları çok daha fazla tercih edilirken bazıları ise daha az rastlanan türden kaldı. İşte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) açıkladığı verilere göre Türkiye'de en çok kullanılan soy isimleri!

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 13:38 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 13:41
Türkiye’de en çok kullanılan soy isimleri belli oldu! Bakın sizin soyadınız kaçıncı sırada 1

Soyadları aile geçmişi, kökeni veya yaşadıkları coğrafya hakkında ipuçları taşır. En popüler soyadları bireylerin karakter özellikleri veya ailelerinin geçmişteki faaliyetleri hakkında da fikir verebilir.

Türkiye’de en çok kullanılan soy isimleri belli oldu! Bakın sizin soyadınız kaçıncı sırada 2

İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN SOYADLARI

Yılmaz - Türkiye'de en sık rastlanan soyadı, "cesur" ve "yenilmez" anlamlarına gelir.

Türkiye’de en çok kullanılan soy isimleri belli oldu! Bakın sizin soyadınız kaçıncı sırada 3

Kaya - Sağlamlığı ve güvenilirliği temsil eder.

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