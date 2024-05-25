Türkiye'de en çok kullanılan soy isimleri belli oldu! Bakın sizin soyadınız kaçıncı sırada

Türkiye'de insanların kimliklerini belirleyen önemli unsurlardan biri de şüphesiz ki soyadları. 1934 yılında kabul edilen ve zorunlu kılınan Soyadı Kanunu ile her Türk vatandaşının ailesine ait bir soyadı bulunuyor. Aradan geçen zamanda bazı soyadları çok daha fazla tercih edilirken bazıları ise daha az rastlanan türden kaldı. İşte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) açıkladığı verilere göre Türkiye'de en çok kullanılan soy isimleri!