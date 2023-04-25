Türkiye’de de pek çok ilde yaşıyor! 39 yıldır kayıptı! Nesli tükendiği sanılan canlı tekrar ortaya çıktı!

1984 yılından bu yana görülmeyen kör köstebekler nesillerinin tükendiği düşünülmüştü. Ancak, Hırvatistan'ın Srijem bölgesinde yaşayan bu canlı, 39 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Görünümü ve yaşam şekli ile ilginç olan bu hayvan, insanların yeniden keşfetmesine neden oldu.