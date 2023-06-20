Türkiye’de bir ilk! Rekor üstüne rekor kırdı! Bölüm başına... Yalı Çapkını’nın fiyatı şoke etti!

Eccho Rights Orta ve Doğu Avrupa ve Afrika Satış ve Satın Alma Sorumlusu Berkin Nalbantlı, "Türk dizileri pandemi yıllarında küresel alanda güçlü bir performans sergilemeye devam ederken, Yalı Çapkını da hem yerli reytinglerde hem de uluslararası satışlarda yıllardır görülmeyen bir performans sergiliyor. Bugün piyasadaki en ilgi çekici teklif ve güçlü itibarını her hafta büyütmeye devam ediyor." dedi.