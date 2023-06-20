Türkiye'de bir ilk! Rekor üstüne rekor kırdı! Bölüm başına... Yalı Çapkını'nın fiyatı şoke etti!
Yerli televizyon dizilerinin uluslararası alanda büyük bir başarı elde etmesi, Türk televizyonculuğunun gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Bu kapsamda, son dönemde büyük bir ilgiyle izlenen "Yalı Çapkını" adlı dizi, rekor bir başarıya imza atarak 30'dan fazla ülkeye satıldı. Dizinin satış fiyatı ise duyanları şaşırtacak bir seviyede oldu.
20.06.2023 11:22 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:22
Yalı Çapkını dizisi Türkiye'de büyük beğeni toplayan yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin yurtdışına satılmasıyla bölüm başı alınacak fiyat şoke etti. Yurt dışında ulaştığı ülkeyle rekor kıran Yalı Çapkını bu ülkelerden bölüm başına bakın ne kadar alacak! İşte Yalı Çapkını'nın satıldığı ülkeler ve bölüm başı fiyatı...
Eccho Rights Orta ve Doğu Avrupa ve Afrika Satış ve Satın Alma Sorumlusu Berkin Nalbantlı, "Türk dizileri pandemi yıllarında küresel alanda güçlü bir performans sergilemeye devam ederken, Yalı Çapkını da hem yerli reytinglerde hem de uluslararası satışlarda yıllardır görülmeyen bir performans sergiliyor. Bugün piyasadaki en ilgi çekici teklif ve güçlü itibarını her hafta büyütmeye devam ediyor." dedi.