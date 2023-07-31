Türkiye'de alarm verildi! Gecemiz gündüzümüz burnumuzdan gelecek! Bugün başlıyor Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma tavan yapacak!

Afrika sıcakları, Türkiye'de sıcaklık artışı, yüksek nem oranı ve kuraklık riski gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Bu sıcak hava kütleleri, Sahra Çölü ve çevresinde yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı hava oluşmasıyla meydana gelir. Rüzgarlar aracılığıyla kara kütlesine taşınırlar ve Türkiye gibi uzak bölgelere ulaşabilirler. Bu durum, tarım, su kaynakları ve sağlık gibi birçok sektörü etkileyebilir. Afrika sıcaklarının etkisi altında Türkiye'de sıcaklık artar ve nem oranı yükselir. Bu durum, tarım alanında büyük sorunlara yol açabilir. Bitkilerin susuz kalması ve verimsizlik riski artar, tarımsal ürünlerin yetişme süreçleri olumsuz etkilenir.