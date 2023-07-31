Türkiye'de alarm verildi! Gecemiz gündüzümüz burnumuzdan gelecek! Bugün başlıyor Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma tavan yapacak!

Afrika sıcakları, Türkiye'de sıcaklık artışı, yüksek nem oranı ve kuraklık riski gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Bu sıcak hava kütleleri, Sahra Çölü ve çevresinde yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı hava oluşmasıyla meydana gelir. Rüzgarlar aracılığıyla kara kütlesine taşınırlar ve Türkiye gibi uzak bölgelere ulaşabilirler. Bu durum, tarım, su kaynakları ve sağlık gibi birçok sektörü etkileyebilir. Afrika sıcaklarının etkisi altında Türkiye'de sıcaklık artar ve nem oranı yükselir. Bu durum, tarım alanında büyük sorunlara yol açabilir. Bitkilerin susuz kalması ve verimsizlik riski artar, tarımsal ürünlerin yetişme süreçleri olumsuz etkilenir.
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle çeşitli iklim etkilerine maruz kalmaktadır. Geçtiğimiz hafta Afrika sıcaklarının etkisi altında kavrulmuş olan ülkemiz, şimdi de Balkan soğuklarının ardından Basra sıcaklarıyla karşı karşıya. Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından yapılan önemli bir paylaşıma göre, Arabistan üzerinden Türkiye'ye doğru yol alan 1. Basra sıcak hava dalgasıyla sıcak ve nemli günler bizi bekliyor.
Balkan Soğuklarının Etkisi
Balkan soğukları ise, Balkanlar ve Doğu Avrupa'da oluşan soğuk hava kütleleridir. Kuzey ve kuzeydoğu yönünden esen rüzgarlarla bu soğuk hava Türkiye'ye taşınır. Balkan soğuklarının etkisi altında Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde sıcaklık düşer, don ve buzlanma görülebilir. Bu durum tarımsal faaliyetleri, enerji tüketimini ve ulaşımı olumsuz yönde etkiler.
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Basra Sıcaklarının Gelişi
Basra sıcaklarının nedeni, Basra Körfezi civarında oluşan sıcak ve kuru hava kütleleridir. Bu hava kütleleri, genellikle doğu ve güneydoğu rüzgarlarıyla Türkiye'ye doğru ilerler. Basra sıcaklarının etkisi altında Türkiye genelinde sıcaklık artar ve nem oranı yükselir.