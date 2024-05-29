Türkiye İsrail ve İngiltere'yi öyle bir ezdi ki... Dünyanın en güçlü 100 hava kuvvetleri sıralandı!

Dünyanın en güçlü orduları listesi ardından büyük bir merakla beklenen "hava kuvvetleri sıralaması" nihayet açıklandı. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, güncel hava kuvvetleri listesini paylaştı ve Türkiye'nin dikkat çekici bir yükseliş sergilediği görüldü. Global Firepower'ın 2024 raporuna göre, Türkiye'nin hava kuvvetleri sıralamasında iki basamaklık bir yükseliş yaşadığı dikkat çekiyor. Ülkenin sahip olduğu stratejik yetenekler ve gerçekleştirdiği modernizasyon çalışmalarının meyvelerini verdiği gözlemlendi. İşte en güçlü 100 hava kuvvetleri listesi...