Türkiye için uyarısı az evvel geldi... 5 gün sonra evden çıkarken kesinlikle bunu yapın!

Dünya yavaş yavaş El Nino hava olayının etkilerine hazırlanmaya başladı. Avrupa'da sıcaklarla ilgili tarihler öne çekildi ve mayıs ayının son derece sıcak geçeceği yönünde bilgilere yer vermeye başlandı. Türkiye için de normalde en sıcak günlerin ağustos ayında yaşanması bekleniyordu, ancak uzmanlar artık mayıs ayını işaret etmeye başladı. Mayıs ayında aniden sıcakların bastırması bekleniyor. El Nino, Büyük Okyanus'taki deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan bir hava olayıdır. Bu durum, atmosferdeki dolaşım sistemlerini etkileyerek küresel iklimde önemli değişikliklere neden olabilir. El Nino'nun etkisiyle sıcaklık artışı ve yağış miktarındaki değişiklikler gözlemlenebilir.