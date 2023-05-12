Türkiye için uyarısı az evvel geldi... 5 gün sonra evden çıkarken kesinlikle bunu yapın!
Normalde Türkiye'nin en sıcak günlerini Ağustos ayında yaşadığı düşünülürken, uzmanlar mayıs ayının beklenmedik bir sıcaklık artışına sahne olabileceği konusunda uyarıyor. Avrupa ve Türkiye için Mayıs ayında beklenen sıcak hava dalgasıyla ilgili detaylar ve uzmanların uyarıları burada. Hava durumu uzmanlarına göre, Mayıs ayı genellikle ılıman bir geçiş dönemi olarak bilinir. Ancak bu yıl, sıcaklıkta beklenmeyen bir artış yaşanabileceği öngörülüyor. Özellikle Avrupa genelinde ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, mayıs ayında sıcaklık rekorları kırılabilir. Uzmanlar, bu durumun normalden daha erken ve daha şiddetli sıcaklıklara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
Dünya yavaş yavaş El Nino hava olayının etkilerine hazırlanmaya başladı. Avrupa'da sıcaklarla ilgili tarihler öne çekildi ve mayıs ayının son derece sıcak geçeceği yönünde bilgilere yer vermeye başlandı. Türkiye için de normalde en sıcak günlerin ağustos ayında yaşanması bekleniyordu, ancak uzmanlar artık mayıs ayını işaret etmeye başladı. Mayıs ayında aniden sıcakların bastırması bekleniyor. El Nino, Büyük Okyanus'taki deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan bir hava olayıdır. Bu durum, atmosferdeki dolaşım sistemlerini etkileyerek küresel iklimde önemli değişikliklere neden olabilir. El Nino'nun etkisiyle sıcaklık artışı ve yağış miktarındaki değişiklikler gözlemlenebilir.
Avrupa İçin Mayıs Kesinleşmeye Başladı
Avrupa'da sıcaklıkların 17 Mayıs'ta etki göstereceği artık hemen hemen kesinleşmeye başladı. Türkiye'deki uzmanlar da havaların aniden ısınacağı tarih olarak Mayıs ayını işaret etti. Bu gelişmeden sonra Türkiye'nin de 17 Mayıs'taki sıcak hava dalgasından etkileneceği kesinleşmiş oldu.
Günlük Olabilir
Ancak yapılan yeni değerlendirmelere göre Türkiye'nin 23 Mayıs'tan sonra sıcaklıklardan etkilenebileceği ifade edildi. Uzmanlar bu sıcaklık dalgasının günlük olabileceğini ve Türkiye'ye asıl sıcakların 23 Mayıs'tan sonra gelebileceğini ifade ediyor. Mayıs'ın son günlerinin sıcak geçeceği ise artık kesin.
Uyarı Yapılmıştı
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından daha önce El Nino hava olayının etkisine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Amerika meteoroloji sitesi Accuweather, Türkiye'nin Mayıs ayında sıcak geçeceğini öngörüyor. Bu sene El Nino var. Yaz sıcak olur fakat ani şiddetli hava olayları kaçınılmaz. Tedbirli olunmalı."
Uzmanlar, Mayıs ayında Türkiye'nin beklenen sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olacağı konusunda uyarıyor.