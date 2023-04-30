Türkiye için o tarih verildi... Herkesin beklediği haber tez geldi! Çarşamba günü olacakları söyledi!

Çarşamba günü olacakları söyledi! Türkiye'nin her bölgesinde vatandaşlar, yaz mevsiminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaz mevsiminin ne zaman başlayacağına dair beklentiler yükseliyor. Bu noktada, meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkesi heyecanlandırdı.