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Türkiye için de kırmızı alarm verildi! Bu illerde etkisini gösterecek! Yalova, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli...

Türkiye'de gelecek hafta sıcaklıklar artacak. Ülkemiz Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Bu sıcak hava dalgası El Nino sıcaklıkları olarak da adlandırılıyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, bu dalganın etkisiyle ülkemiz genelinde sıcaklıkların 40-50 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

11.07.2023 08:58 - Son Güncelleme: 11.07.2023 08:58
Türkiye için de kırmızı alarm verildi! Bu illerde etkisini gösterecek! Yalova, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli...

Geçtiğimiz hafta sonu Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle bir süreliğine hava sıcaklıkları düşmüş olsa da, yaz mevsimi şimdi gerçek anlamıyla başlıyor. Bu yıl El Nino etkisiyle birlikte sıcaklıklarda farklı rekorların kırılması bekleniyor. Özellikle 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artması bekleniyor. Afrika ve Basra üzerinden ülkemize gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 45 derecelere kadar çıkması tahmin ediliyor. Öte yandan bazı ülkelerde sıcaklık 50 dereceyi aşacak.

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Türkiye için de kırmızı alarm verildi! Bu illerde etkisini gösterecek! Yalova, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli...

Türkiye önümüzdeki hafta ortasından itibaren Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak.

Türkiye için de kırmızı alarm verildi! Bu illerde etkisini gösterecek! Yalova, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli...

El Nino sıcaklıkları olarak da adlandırılan bu sıcak hava dalgasının sonucunda sıcaklıkların 40-50 derece arasında seyredeceği ifade ediliyor.

Türkiye için de kırmızı alarm verildi! Bu illerde etkisini gösterecek! Yalova, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli...

45-50 derece sıcaklıkların ihtimal dahilinde olduğu sıcak hava dalgasının en kötü etkileyeceği illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.

Türkiye için de kırmızı alarm verildi! Bu illerde etkisini gösterecek! Yalova, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli...

45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da etkileneceği tahmin ediliyor.

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