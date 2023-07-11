Türkiye için de kırmızı alarm verildi! Bu illerde etkisini gösterecek! Yalova, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli...
Türkiye'de gelecek hafta sıcaklıklar artacak. Ülkemiz Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Bu sıcak hava dalgası El Nino sıcaklıkları olarak da adlandırılıyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, bu dalganın etkisiyle ülkemiz genelinde sıcaklıkların 40-50 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle bir süreliğine hava sıcaklıkları düşmüş olsa da, yaz mevsimi şimdi gerçek anlamıyla başlıyor. Bu yıl El Nino etkisiyle birlikte sıcaklıklarda farklı rekorların kırılması bekleniyor. Özellikle 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artması bekleniyor. Afrika ve Basra üzerinden ülkemize gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 45 derecelere kadar çıkması tahmin ediliyor. Öte yandan bazı ülkelerde sıcaklık 50 dereceyi aşacak.
Türkiye önümüzdeki hafta ortasından itibaren Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak.
45-50 derece sıcaklıkların ihtimal dahilinde olduğu sıcak hava dalgasının en kötü etkileyeceği illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.