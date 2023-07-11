Türkiye için de kırmızı alarm verildi! Bu illerde etkisini gösterecek! Yalova, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli...

Geçtiğimiz hafta sonu Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle bir süreliğine hava sıcaklıkları düşmüş olsa da, yaz mevsimi şimdi gerçek anlamıyla başlıyor. Bu yıl El Nino etkisiyle birlikte sıcaklıklarda farklı rekorların kırılması bekleniyor. Özellikle 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artması bekleniyor. Afrika ve Basra üzerinden ülkemize gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 45 derecelere kadar çıkması tahmin ediliyor. Öte yandan bazı ülkelerde sıcaklık 50 dereceyi aşacak.