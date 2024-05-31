Türkiye haritası için alarm verildi! Son 53 yıldır böylesi görülmedi! 81 ile karabasan gibi çökecek

Türkiye'de son zamanlarda üzücü bir gelişme yaşandı: Doğanın korkunç sonuna doğru yaklaşan bir felaketle karşı karşıyayız.
Türkiye'nin dört bir yanında doğa felaketi alarmı çalıyor. Son verilere göre, ülkenin haritasının yüzde 70'i kahverengiye döndü, bu da doğal alanların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, uzun süredir devam eden çevre sorunlarına dair endişelerini dile getiriyorlar. İşte Türkiye için verilen o alarm...
Ülke genelinde yaşanan bu felaket, vatandaşları endişelendiriyor ve çevre bilimcileriyle yetkilileri alarm veriyor.
Ülkemizin yüzde 70'i şiddetli kuraklıkla boğuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yağışlardaki dramatik düşüş ve sıcaklıklardaki artış, Türkiye'nin doğal yaşamını ciddi şekilde tehdit ediyor.