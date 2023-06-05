Türkiye hakkında ürküten senaryo az önce geldi! Saatlerce evden çıkamayacaksınız! O tarihlerde hazır olun!

"BU SAYEDE KUTUP SOĞUKLARI KUTUPTA KALIR"

Eğer Sibirya'ya yoğun bir kar yağışı olursa, kar örtüsü radyatif soğumayı artırır. Bu radyatif soğuma, güçlü bir yüksek basınç oluşturarak saat yönünde hareket eden ve kutupta soğuk havayı hapseden girdaplara darbe vurur. Bu sayede kutup soğukları kutupta kalır. Bu soğuklar, iç bölgeleri ve denizleri, gölleri dondurabilir..."