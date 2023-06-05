Türkiye hakkında ürküten senaryo az önce geldi! Saatlerce evden çıkamayacaksınız! O tarihlerde hazır olun!
Türkiye, geçtiğimiz kış aylarında yoğun kuraklık yaşadı ve bu durum çeşitli sektörleri etkiledi. Ancak, uzmanlar önümüzdeki kış ayı için farklı bir senaryo öngörüyor. Mevsimlerin değişkenliği ve El Nino etkisiyle birlikte, Türkiye'nin bu yıl yaz mevsimine yakışır sıcaklıkta bir kış geçireceği konuşuluyor. Hatta bazı uzmanlara göre, ülkemizde yaz aylarının en sıcak dönemi olan Temmuz ayı, bu yılın en ılıman ve güneşli zamanı olacak.
Türkiye bu kış aylarında oldukça kurak bir dönem geçirdi. Ancak uzmanlar, önümüzdeki kış ayı için bu durumun tekrarlanmayacağını ifade ediyor.
Mevsimlerin kayması ve El Nino etkisiyle birlikte, bu yıl Türkiye'de yaz mevsimine yakışır bir sıcaklıkla geçen tek ayın Temmuz olduğu dile getiriliyor. Tarihsel verilere göre, Ekim ayından sonra hava sıcaklıklarının aniden düşeceği öngörülüyor.
"BU SAYEDE KUTUP SOĞUKLARI KUTUPTA KALIR"
Eğer Sibirya'ya yoğun bir kar yağışı olursa, kar örtüsü radyatif soğumayı artırır. Bu radyatif soğuma, güçlü bir yüksek basınç oluşturarak saat yönünde hareket eden ve kutupta soğuk havayı hapseden girdaplara darbe vurur. Bu sayede kutup soğukları kutupta kalır. Bu soğuklar, iç bölgeleri ve denizleri, gölleri dondurabilir..."