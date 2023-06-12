Türk kahvesinin en lezzetli hali! Tadına inanamayacaksınız... Portakalda kahve olur mu demeyin!
Türk kahvesi, kendine özgü lezzeti, köpüğü, kokusu ve sunumuyla dünya genelinde sevilen bir içecektir. Ancak, bir de Türk kahvesini portakal içinde deneyimlemek isterseniz, lezzetine doyamayacağınız bir deneyim yaşarsınız. İşte lezzetine doyamayacağınız portakalda Türk kahvesi tarifi...
12.06.2023 08:05 - Son Güncelleme: 12.06.2023 08:05
Portakal kabuğu bazen kahveye aroma katmak için kullanılır. Böylece kahvenin tadına biraz meyvemsi bir dokunuş katar ve bazı kişilere hoş gelebilir. Portakal kabuğunda Türk kahvesinin lezzetine doyamayacaksınız. İşte giderek popüler hale gelen ve lezzetiyle büyük ilgi gören portakal kabuğunda Türk kahvesi tarifi...
PORTAKAL KABUĞUNDA TÜRK KAHVESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 adet portakal
1 tatlı kaşığı türk kahvesi
Yarım tatlı kaşığı şeker
1 fincan su