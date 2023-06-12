Türk kahvesinin en lezzetli hali! Tadına inanamayacaksınız... Portakalda kahve olur mu demeyin!

Portakal kabuğu bazen kahveye aroma katmak için kullanılır. Böylece kahvenin tadına biraz meyvemsi bir dokunuş katar ve bazı kişilere hoş gelebilir. Portakal kabuğunda Türk kahvesinin lezzetine doyamayacaksınız. İşte giderek popüler hale gelen ve lezzetiyle büyük ilgi gören portakal kabuğunda Türk kahvesi tarifi...