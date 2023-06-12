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Haberler Trend Türk kahvesinin en lezzetli hali! Tadına inanamayacaksınız... Portakalda kahve olur mu demeyin!

Türk kahvesinin en lezzetli hali! Tadına inanamayacaksınız... Portakalda kahve olur mu demeyin!

Türk kahvesi, kendine özgü lezzeti, köpüğü, kokusu ve sunumuyla dünya genelinde sevilen bir içecektir. Ancak, bir de Türk kahvesini portakal içinde deneyimlemek isterseniz, lezzetine doyamayacağınız bir deneyim yaşarsınız. İşte lezzetine doyamayacağınız portakalda Türk kahvesi tarifi...

takvim.com.tr
12.06.2023 08:05 - Son Güncelleme: 12.06.2023 08:05
Türk kahvesinin en lezzetli hali! Tadına inanamayacaksınız... Portakalda kahve olur mu demeyin!

Portakal kabuğu bazen kahveye aroma katmak için kullanılır. Böylece kahvenin tadına biraz meyvemsi bir dokunuş katar ve bazı kişilere hoş gelebilir. Portakal kabuğunda Türk kahvesinin lezzetine doyamayacaksınız. İşte giderek popüler hale gelen ve lezzetiyle büyük ilgi gören portakal kabuğunda Türk kahvesi tarifi...

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Türk kahvesinin en lezzetli hali! Tadına inanamayacaksınız... Portakalda kahve olur mu demeyin!

PORTAKAL KABUĞUNDA TÜRK KAHVESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet portakal

1 tatlı kaşığı türk kahvesi

Yarım tatlı kaşığı şeker

1 fincan su

Türk kahvesinin en lezzetli hali! Tadına inanamayacaksınız... Portakalda kahve olur mu demeyin!

PORTAKAL KABUĞUNDA TÜRK KAHVESİ YAPILIŞI

Öncelikle bir adet portakalın üzerinden hafifçe kesip içini temizleyin.

Türk kahvesinin en lezzetli hali! Tadına inanamayacaksınız... Portakalda kahve olur mu demeyin!

İçine kahve şeker ve suyu koyup ocağın küçük gözünde kısık ateşte pişirin.

Türk kahvesinin en lezzetli hali! Tadına inanamayacaksınız... Portakalda kahve olur mu demeyin!

Kaynayıp köpük olunca köpüğü alıp ocağı kapatın.

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