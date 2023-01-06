Tüm kapılar ardına kadar açılacak! Şansta yüzleri gülecek! İşte 2023'te yeniden doğan burçlar açıklandı!

2023 YILININ EN ŞANSLI BURÇLARI

TERAZİ

2023'te aşk, servet ve başarı şansı en yüksek olan burç Terazi olacak. Zodyakın yedinci burcu olan Terazi, 23 Eylül ile 22 Ekim arasında doğanları yönetir. Aşkın, güzelliğin ve bolluğun gezegeni Venüs, Hava burcunu yönetir ve bu kişileri yönetir. 2023 için yıllık burç, Terazilerin bu yıl harika bir yıl geçireceğini öngörüyor.