Toprağa yumurtayı gömün! 6 hafta sonra... Gözlerinize inanamayacaksınız!

Bitkileirnizden verim alamıyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyin. Genellikle bitkilerin verimini arttırmak için birçok farklı yönteme başvurulsa da en etkili yöntemler arasında yumurta kabuğu yer alıyor. Toprağa yumurta gömerek çok daha verimli bitkiler elde edebilirsiniz. İşte toprağa yumurta gömmenin faydaları...