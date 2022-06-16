Toplamda 260 TL tutarında para hesaplara aktarılıyor! Akaryakıt, giyim ve market harcamaları için vatandaşlar kullanabilir

Vakıfbank Market Alışverişi Kampanyası 2022

Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan ve 30 Haziran tarihine kadar geçerliliği olan ikinci kampanya "gıda alışverişi kampanyası" ismi ile başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Söz hususu kampanyası kapsamında yapılacak olan her 200 TL ve üzeri harcamaya 15 TL, toplamda ise 120 TL tutarında Worldpuan armağan edeceğini bildiren kamu bankası, bakkal, manav, şarküteri ve kasap alışverişlerinin her birinin kazandırdığını ifade etti.

