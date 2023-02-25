Tom ve Jerry'nin gerçek yüzü! Çocukken hiç birimiz fark etmedik! Bu sahneye yüreğiniz dayanamayabilir...
Çocukken bayılarak izlediğimiz Tom ve Jerry bir kedi ve farenin atışmalarıyla onların günlük yaşamlarını konu alıyor. Bu çizgi filmde yer alan bi sahne ise görenlerin yüreğini parçlayack cinsten. İşte Tom ve Jerry'deki hüzünlü sahne...
25.02.2023 21:12 - Son Güncelleme: 25.02.2023 21:12
Hepimizin izleyerek büyüdüğü Tom ve Jerry çizgi filminde yer alan detay oldukça dikkat çekti. Tom ve Jerry çizgi filminde yer alan kediler hakkındaki sahne insanoğlunun acımasızlığını ortaya çıkarıyor.