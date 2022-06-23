TOKİ’den yüzde 25 peşinat, 36 ay taksitle satılık konut ve arsa fırsatı! Yastık altı paralar çıktı! 27 ilde resmen başlıyor!

Hem ev yapımına hem sanayi yatırımına hem de toplu konuta uygun olan söz konusu alanlar için açık artırma yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan satışlar için ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak.