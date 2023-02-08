TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA? Güncel TOKİ Şubat 2023 kura TAKVİMİ! İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli...

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve yurt içi ve yurt dışından çok sayıda arama kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor. Deprem hasarının en aza indirilnesi için çalışmalar sürerken sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.