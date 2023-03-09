TOKİ İZMİR MENEMEN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 İzmir 12.400 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Menemen, Urla, Aliağa, Bergama...

TOKİ soyal konut kuraları bugün İzmir Menemen ilçesiyle devam ediyor. İzmir TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Peki, İzmir kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 İzmir 12.400 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!