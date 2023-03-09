TOKİ İZMİR MENEMEN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 İzmir 12.400 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Menemen, Urla, Aliağa, Bergama...
TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Maraş merkezli depremler sebebiyle TOKİ kuralarına 1 aylık ara verilmişti. Kuralar dün yeniden başladı. Bugün İzmir Menemen ilçesi için hak sahipleri belli olacak. Hak sahipleri arasında adını görmek isteyenler, canlı yayın ekranını araştırıyor. Peki, TOKİ İzmir Menemen kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
09.03.2023 09:19 - Son Güncelleme: 09.03.2023 09:19
TOKİ soyal konut kuraları bugün İzmir Menemen ilçesiyle devam ediyor. İzmir TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Peki, İzmir kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 İzmir 12.400 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!