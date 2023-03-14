TOGG taksitle alınır mı, kredi verilecek mi? TOGG kredisi nasıl alınacak? Şartları ve VADESİ... TOGG kredisi veren bankalar LİSTESİ ve FAİZ ORANLARI!

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023!

Son dakika...16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu! İşte ön sipariş tarihleri...

Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

Togg T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

📌V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

📌V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

📌V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL