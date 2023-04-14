RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend TikTok'ta 700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri peş peşe yağdırdı! İki tarihi es geçmeyin dedi ve ekledi: "Dünyada tam 6 hafta boyunca..."

TikTok'ta 700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri peş peşe yağdırdı! İki tarihi es geçmeyin dedi ve ekledi: "Dünyada tam 6 hafta boyunca..."

Zaman yolculuğu insanların yıllardır merak ettiği bir konu oluyor. Geçmişe ya da geleceğe giderek zamanı kontrol edebileceğimizi hayal etmek birçok insanın ilgisini çekiyor. Son yıllarda ise zaman yolculuğuna dair iddialar ve kehanetler ortaya atılıyor. Bu iddiaların en son örneği ise oldukça ilginç. Kendisini "randianttimetraveller" olarak tanıtan bu kişi, 700 yıl ileriden geldiğini ve gelecekteki olayları önceden bildiğini iddia etti. Zaman yolcusu, buzulların erimeye başlamasıyla birlikte çeşitli salgın hastalıkların yayılacağını da sözlerine ekledi.

14.04.2023 09:55 - Son Güncelleme: 14.04.2023 09:58
TikTok’ta 700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri peş peşe yağdırdı! İki tarihi es geçmeyin dedi ve ekledi: Dünyada tam 6 hafta boyunca...

TikTok'ta 700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri peş peşe yağdırdı! İki tarihi es geçmeyin dedi ve ekledi: "Dünyada tam 6 hafta boyunca..." Son zamanlarda birçok kişi zaman yolcusu olduğunu iddia ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaparak kendilerini kanıtlamaya çalışan bu kişiler, ortaya attıkları iddialarla gündeme geliyorlar. Bunun son örneği ise TikTok'ta paylaşım yapan bir kullanıcıdan geldi. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bu kişi, TikTok'ta paylaştığı bir videoda çeşitli kehanetlerde bulundu. Bu kehanetlerin en dikkat çekeni ise salgın hastalıklarla ilgiliydi.

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TikTok’ta 700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri peş peşe yağdırdı! İki tarihi es geçmeyin dedi ve ekledi: Dünyada tam 6 hafta boyunca...

2024 YILINA DİKKAT ÇEKTİ

2714 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu küresel ısınmanın etkisini göstermesiyle birlikte buzulların iyice eriyeceğini ifade etti.

TikTok’ta 700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri peş peşe yağdırdı! İki tarihi es geçmeyin dedi ve ekledi: Dünyada tam 6 hafta boyunca...

En dikkat çeken iddiası ise buzulların erimesinin ardından 2024 yılından buzulların erimesinden kaynaklı bir virüsün yayılacağı iddia oldu.

TikTok’ta 700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri peş peşe yağdırdı! İki tarihi es geçmeyin dedi ve ekledi: Dünyada tam 6 hafta boyunca...

İşte 10 yıl içerisinde gerçekleşeceğini iddia ettiği kehanetler

TikTok’ta 700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri peş peşe yağdırdı! İki tarihi es geçmeyin dedi ve ekledi: Dünyada tam 6 hafta boyunca...

2024 yılında buzulların erimesi nedeniyle ortaya çıkacak virüs küresel salgına neden olacak.

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