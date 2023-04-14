TikTok'ta 700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri peş peşe yağdırdı! İki tarihi es geçmeyin dedi ve ekledi: "Dünyada tam 6 hafta boyunca..." Son zamanlarda birçok kişi zaman yolcusu olduğunu iddia ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaparak kendilerini kanıtlamaya çalışan bu kişiler, ortaya attıkları iddialarla gündeme geliyorlar. Bunun son örneği ise TikTok'ta paylaşım yapan bir kullanıcıdan geldi. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bu kişi, TikTok'ta paylaştığı bir videoda çeşitli kehanetlerde bulundu. Bu kehanetlerin en dikkat çekeni ise salgın hastalıklarla ilgiliydi.