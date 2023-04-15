TikTok'ta 700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri için 2 tarih verdi! Bu iki günü aklınıza kazıyın! Dünya'da tam 6 hafta boyunca...
Sosyal medya platformu TikTok'ta 700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusunun kehanetleri duyanları şaşırttı. Son zamanlarda birçok kişi zaman yolcusu olduğunu iddia ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaparak kendilerini kanıtlamaya çalışan bu kişiler, ortaya attıkları iddialarla gündeme geliyorlar. Bunun son örneği ise TikTok'ta paylaşım yapan bir kullanıcıdan geldi. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bu kişi, TikTok'ta paylaştığı bir videoda çeşitli kehanetlerde bulundu. Bu kehanetlerin en dikkat çekeni ise yakın süreçte yaşadığımız benzer bir olayla ilgiliydi.
Zaman yolculuğu insanların yıllardır merak ettiği bir konu oluyor. Geçmişe ya da geleceğe giderek zamanı kontrol edebileceğimizi hayal etmek birçok insanın ilgisini çekiyor. Son yıllarda ise zaman yolculuğuna dair iddialar ve kehanetler ortaya atılıyor. Bu iddiaların en son örneği ise oldukça ilginç. Kendisini "randianttimetraveller" olarak tanıtan bu kişi, 700 yıl ileriden geldiğini ve gelecekteki olayları önceden bildiğini iddia etti. Zaman yolcusu, buzulların erimeye başlamasıyla birlikte çeşitli salgın hastalıkların yayılacağını da sözlerine ekledi.
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2714 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu küresel ısınmanın etkisini göstermesiyle birlikte buzulların iyice eriyeceğini ifade etti.
700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri peş peşe yağdırdı | VİDEO