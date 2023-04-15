TikTok'ta 700 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri için 2 tarih verdi! Bu iki günü aklınıza kazıyın! Dünya'da tam 6 hafta boyunca...

Zaman yolculuğu insanların yıllardır merak ettiği bir konu oluyor. Geçmişe ya da geleceğe giderek zamanı kontrol edebileceğimizi hayal etmek birçok insanın ilgisini çekiyor. Son yıllarda ise zaman yolculuğuna dair iddialar ve kehanetler ortaya atılıyor. Bu iddiaların en son örneği ise oldukça ilginç. Kendisini "randianttimetraveller" olarak tanıtan bu kişi, 700 yıl ileriden geldiğini ve gelecekteki olayları önceden bildiğini iddia etti. Zaman yolcusu, buzulların erimeye başlamasıyla birlikte çeşitli salgın hastalıkların yayılacağını da sözlerine ekledi.