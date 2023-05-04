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Haberler Trend TikTok'ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetler! 5 yıl sürecek dedi ve asıl bombayı patlattı! Kötü günler bitti şimdi sırada...

TikTok'ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetler! 5 yıl sürecek dedi ve asıl bombayı patlattı! Kötü günler bitti şimdi sırada...

TikTok uygulaması zaman zaman ilginç videolara ev sahipliği yapıyor. Bunların en sonuncusu IVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ adıyla kendini tanıtan bir zaman yolcusunun açıklamaları oldu. 3036 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu dünya hakkında korkutucu kehanetlerde bulundu. Peki, bu kehanetler neye dayanıyor? Herkes bu sorunun yanıtını merak etse de henüz net bir cevap bulan yok.

04.05.2023 13:22 - Son Güncelleme: 04.05.2023 13:23
TikTok’ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetler! 5 yıl sürecek dedi ve asıl bombayı patlattı! Kötü günler bitti şimdi sırada...

IVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ isimli bir kullanıcı TikTok uygulamasında paylaştığı videolarda insanlığı gelecekte bekleyen olumsuz durumlar hakkında konuştu. "Bunlar iyi günleriniz" diyerek sözlerine başlayan zaman yolcusu, insanların bugün özgür olduğunu vurguladı. Ancak, gelecekte özgürlüğün son günlerinin yaşanacağını iddia etti.

TikTok’ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetler! 5 yıl sürecek dedi ve asıl bombayı patlattı! Kötü günler bitti şimdi sırada...

NÜFUS PATLAYACAK

3036 yılında dünya nüfusunun büyük bir patlama yaşayacağını söyleyen zaman yolcusu, bu durumun birçok sorunu da beraberinde getireceğini belirtti.

TikTok’ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetler! 5 yıl sürecek dedi ve asıl bombayı patlattı! Kötü günler bitti şimdi sırada...

Hayvanat bahçelerinde evcil hayvanların sergileneceğini, kedi ve köpeklerin tükeneceğini öne süren IVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ, bu durumun insanlığı derinden etkileyeceğini söyledi.

TikTok’ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetler! 5 yıl sürecek dedi ve asıl bombayı patlattı! Kötü günler bitti şimdi sırada...

BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

IVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ, aynı zamanda insanlığı 5 yıl sürecek bir elektrik kesintisi konusunda uyardı.

TikTok’ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetler! 5 yıl sürecek dedi ve asıl bombayı patlattı! Kötü günler bitti şimdi sırada...

2052 yılı Aralık ayında gerçekleşeceğini iddia ettiği büyük elektrik kesintisi, her şeyi etkileyecek ve toplumda kargaşa, ayaklanma ve kaosun hüküm süreceği bir döneme neden olacak.

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