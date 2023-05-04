TikTok'ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetler! 5 yıl sürecek dedi ve asıl bombayı patlattı! Kötü günler bitti şimdi sırada...
TikTok uygulaması zaman zaman ilginç videolara ev sahipliği yapıyor. Bunların en sonuncusu IVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ adıyla kendini tanıtan bir zaman yolcusunun açıklamaları oldu. 3036 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu dünya hakkında korkutucu kehanetlerde bulundu. Peki, bu kehanetler neye dayanıyor? Herkes bu sorunun yanıtını merak etse de henüz net bir cevap bulan yok.
04.05.2023 13:22 - Son Güncelleme: 04.05.2023 13:23
IVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ isimli bir kullanıcı TikTok uygulamasında paylaştığı videolarda insanlığı gelecekte bekleyen olumsuz durumlar hakkında konuştu. "Bunlar iyi günleriniz" diyerek sözlerine başlayan zaman yolcusu, insanların bugün özgür olduğunu vurguladı. Ancak, gelecekte özgürlüğün son günlerinin yaşanacağını iddia etti.