Tığ gibi kalmak için avuç avuç yiyeceksiniz! 1 gramı bile o kadar faydalı ki... Düzenli tüketildiğinde metabolizmayı tam 5 yaş gençleştiriyor!
1 gramı o kadar faydalı ki... Tığ gibi incecik kalmak için avuç avuç yiyeceksiniz. Düzenli tüketildiğinde tam 5 yaş gençleştiriyor. Sağlık beslenme konusu dünyanın en önemli konuları arasında yer alıyor. Obezitenin dünya genelinde yükselişe geçmesi sağlık beslenme konusunda doğal yiyecekleri ön plana çıkarıyor. Vücut sağlığı için son derece önemli olan besinler gün geçtikçe daha da değer kazanıyor. Bu yiyeceklerden birisi de şüphesiz ki kavrulmamış kabak çekirdeği oldu.
Sağlıklı yaşam için doğal besinleri tüketmenin önemi her geçen gün artıyor. Özellikle dünyada obezitenin giderek arttığı son yıllarda sağlıklı besinleri tüketmenin önemi gün geçtikçe önem kazanıyor. Özellikle bazı besinler erken yaşlanmanın önüne geçmesiyle biliniyor. Bunlardan birisi de kabak çekirdeği. Çiğ olarak tüketildiğinde adeta vücut dostu olan kabak çekirdeği ülkemizde en çok tüketilen kuruyemişler arasında yer alıyor. Gelin kabak çekirdeğinin faydalarını hep birlikte inceleyelim.
Bunlardan birisi de kabak çekirdeği. Çiğ olarak tüketildiğinde adeta vücut dostu olan kabak çekirdeği ülkemizde en çok tüketilen kuruyemişler arasında yer alıyor.
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Yüksek oranda çinko kaynağı olan kabak çekirdeği, bu özelliğine bağlı olarak cilt hücrelerini yeniler,kolajen seviyesini düzenlemeye yardımcı olur ve cildi güzelleştirir.