The Simpsons’ların bir kehaneti daha gerçekleşti! 33 yıl önce tahmin etmişti! Sıradaki kan donduran kehanet ise bu...

Simpsonlar'ın 1990'da yayımlanan "Itchy & Scratchy & Marge" adlı bölümündeyse Marge Simpson, "Itchy & Scratchy" adlı çizgi filmin yaratıcılarına yapımdan şiddet öğelerini kaldırmalarını istiyor. Marge Simpson bunun ardından bir akvisitlerden oluşan bir örgüt kuruyor.

Ancak örgüt üyeleri daha sonra Simpsonlar'ın yaşadığı Springfield'a gelen Davut heykeline karşı bir imza kampanyası başlatılmasını istiyor.

Marge Simpson ise daha sonra bir haber programına katılıp heykelin "pantolonunu indirmiş bir adam değil bir sanat eseri olduğunu" savunuyor.

Bu olay, dizinin gerçeğe ürkütücü şekilde yakın tahminlerde bulunduğu ilk durum değil, son olacağa da benzemiyor.