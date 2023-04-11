The Simpsons'ların bir kehaneti daha gerçekleşti! 33 yıl önce tahmin etmişti! Sıradaki kan donduran kehanet ise bu...
The Simpsons dizisinin kehanetlerinin bir bir tuttuğu iddia ediliyor. Hem geçmişteki tahminleri, hem de gelecekle ilgili kehanetleri sıklıkla sosyal medyada gündem oluyor.
ABD'nin çok konuşulan dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi herkesi şoke etmeye devam ediyor. Şimdiye kadar koronavirüs, facetime, akıllı saat, kripto para, Donald Trump'ın başkanlığı ve ABD'deki Kongre Binası işgalini bile tahmin eden dizi son tahminiyle yine sosyal medyayı salladı. 1989'da yayınlanmaya başlayan ve fenomen haline gelen Simpsonlar bu kez akıl tutulması yaşatacak bir olayı tahmin etmesi ile gündeme geldi. İşte The Simpsons'ların doğru çıkacağı iddia edilen tüm tahminleri...
Simpsonlar (The Simpsons) dizisinin senaryosundaki bazı olayların gerçekte de benzerinin yaşanması, dizinin 'geleceği gördüğü' yönünde komplo teorilerini de beraberinde getiriyor.
MEĞER 33 YIL ÖNCE TAHMİN ETMİŞ!
Çizgi dizinin hayranları, dizinin dünya gündemine yansıyan bir olayı daha öngördüğünü söyledi. Ünlü İtalyan sanatçı Michelangelo'nun Davut (David) heykeliyle ilgili tartışmayı seneler önce işlediği savunuldu.
ABD'deki Tallahassee Classical School'da veliler, heykelin pornografik olduğu şikayetiyle müdürü işinden etmişti.
Hope Carrasquilla adlı müdür okulun yasa gereği genellikle 11 ve 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencilerine yıllık müfredatın küçük bir bölümünde Rönesans sanatı dersleri vermesi gerektiğini açıklamıştı. Carrasquilla üç velinin, Michelangelo'nun Davut'u üzerine bir bölüm içeren dersten çocuklarının rahatsız olduğu yönünde şikayette bulunduğunu söylemişti.
Simpsonlar'ın 1990'da yayımlanan "Itchy & Scratchy & Marge" adlı bölümündeyse Marge Simpson, "Itchy & Scratchy" adlı çizgi filmin yaratıcılarına yapımdan şiddet öğelerini kaldırmalarını istiyor. Marge Simpson bunun ardından bir akvisitlerden oluşan bir örgüt kuruyor.
Ancak örgüt üyeleri daha sonra Simpsonlar'ın yaşadığı Springfield'a gelen Davut heykeline karşı bir imza kampanyası başlatılmasını istiyor.
Marge Simpson ise daha sonra bir haber programına katılıp heykelin "pantolonunu indirmiş bir adam değil bir sanat eseri olduğunu" savunuyor.
Bu olay, dizinin gerçeğe ürkütücü şekilde yakın tahminlerde bulunduğu ilk durum değil, son olacağa da benzemiyor.
İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan diğer tahminleri...
METAVERSE DÜNYASI
Çizgi filmin izleyicileri, Metaverse'in önceden tahmin edildiğine ikna oldu. İnsanların sanal gerçeklik kulaklıkları, artırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefon uygulamaları veya diğer cihazları kullanarak buluşabileceği, çalışabileceği ve oynayabileceği sonsuz, birbirine bağlı sanal topluluklardan oluşan bir dünya olarak tanımlanan Metaverse, iddiaya göre 10 yıl önce Simpsonlar'da işlendi.