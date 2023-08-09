The Simpsons bu sefer yatırım tahmininde bulundu! Altın Bitcoin ve dolarınız varsa dikkat! 2024 yılında...

Dizinin kehanetleri, izleyicileri sadece eğlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda düşündürmeyi de amaçlar. Bu kez 2024 yılına dair yatırım tahminleriyle izleyicilerin karşısına çıkan " The Simpsons ," altın, dolar ve Bitcoin gibi finansal varlıklarla ilgili öngörülerde bulunarak yatırımcılara ışık tutuyor. Altının değerini artıracağına, doların ise belirsiz bir dönem geçireceğine dair tahminler, dizinin önceden başarılı kehanetleri gibi yine dikkatleri üzerine çekiyor. The Simpsons dizisi, geçmişte koronavirüs, akıllı saatler, Donald Trump'ın başkanlığı gibi pek çok olayı öngörmesiyle bilinirken, bu kez yatırım konusundaki öngörüleriyle gündeme geldi.

Dizide yer alan diyalogda, Bitcoin'in 2024 yılı için büyük bir hamle yapma eğiliminde olduğu ve kripto paranın yeni bir zirveye çıkabileceği vurgulandı.

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İşte dizide geçen o konuşma;

-2024'te Bitcoin'in kaderi hakkında bir şey duydunuz mu? Bu destansı olacak.

-Gerçekten olay nedir?

-Bitcoin her beş yılda bir büyük bir hamle yapma eğilimde. En son 2017 ile 2018 yılı arasındaydı. Ama sonrasında biraz sessiz kaldı.

- Bu çok büyük bir zaman 2024 yılı için plan nedir?

-Bu yıl eğer hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse 2024 yılında havai fişekler gösterilerine hazır olun. Bitcoin sonunda kırılabilir ve yeni bir zirveye çıkabilir. Kemerlerimizi kesinlikle bağlayalım ve yolculuğa hazırlanalım. 2024 beklediğimiz yıl olabilir...