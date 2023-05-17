The Simpson'ın 32 yıl sonra ortaya çıkan 'sır' kehaneti! 2026 yılının ilk günlerinde olacak olacak deyip duyurmuşlar! Doların yerine artık...
The Simpsons dizisi uzun yıllardır isabetli tahminleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Dizi daha önce birçok kez gelecekte gerçekleşecek olayları önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Bu kez dizi doların geleceği hakkında bir tahminde bulunduğu iddiasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İddiaya göre 2026 yılında dolarla ilgili sürpriz bir gelişme yaşanacak.
17.05.2023 12:49 - Son Güncelleme: 17.05.2023 12:49
The Simpsons dizisinin bir kehaneti daha ortaya çıktı. Sürekli olarak geleceğe dair isabetli öngörüleriyle gündeme gelen The Simpsons kehanetleri duyanları şaşırtıyor. Dolara dair 32 yıllık kehanet ise şoke etti.
32 YILLIK KEHANET
The Simpsons dizisindeki eski bir bölümde doların değer kaybedeceği ve sanal para sistemlerinin daha da yaygınlaşacağı ortaya çıktı.