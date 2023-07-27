Tesisatçıların sırrı ortaya çıktı! Sıradan 2 malzemeyle tıkanan lavabolar anında açılıyor: Meğer...

Tesisatta yaşanan problemler, özellikle lavabo ve mutfak giderlerinde oluşan tıkanmalar, vatandaşların büyük baş ağrılarından biridir. Bu tıkanmalara sebep olan atıklar, zamanla birikerek ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Tesisatçılar arasında ise sır gibi saklanan ve oldukça etkili bir yöntem ortaya çıktı: Yalnızca 2 malzeme ile tıkanan lavaboların anında açılıyor. Bu yöntem, oldukça basit bir şekilde uygulanabiliyor. Tesisatçılar, tıkanan lavaboları o formülle tamir ediyor. İşte detaylar...
Ev temizliğinde sıkça kullanılan kabartma tozu ve beyaz sirke, tıkalı lavabo sorununu çözmek için harika bir çözüm sunuyor. Her evde bulunan bu iki malzeme, birleştiğinde lavabo tıkanıklığına son veriyor.
Bir bardak içerisinde kabartma tozu doldurduktan sonra gidere dökmeniz gerekiyor. 2-3 dakika kadar bekledikten sonra üzerine beyaz sirke döktüğünüzde oluşan köpük de giderin açılmasını sağlayacak.