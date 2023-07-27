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Tesisatçıların sırrı ortaya çıktı! Sıradan 2 malzemeyle tıkanan lavabolar anında açılıyor: Meğer...

Lavabo tıkanıklığına pratik çözüm: Basit yöntemle tesisatçıya gerek kalmadan açılıyor! Evlerde sıkça karşılaşılan problemler arasında yer alan lavabo tıkanıklığı kadın, erkek birçok kişinin başını ağrıtan bir durum. Atıkların zamanla birikmesi sonucu oluşan tıkanıklıklar günlük hayatı olumsuz etkileyerek gereksiz masraflara sebep olabiliyor. Ayrıca ağır kokusuyla da evde yaşayanları rahatsız edebiliyor. Peki tesisatçı çağırmadan nasıl bu sorunla baş edebilirsiniz? Kolay ve pratik bir yöntemle tıkanan lavaboları açmak isteyenler için tesisatçıların sır gibi sakladığı o yöntem gün yüzüne çıktı!

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 12:28 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 12:28
Tesisatçıların sırrı ortaya çıktı! Sıradan 2 malzemeyle tıkanan lavabolar anında açılıyor: Meğer... 1

Tesisatta yaşanan problemler, özellikle lavabo ve mutfak giderlerinde oluşan tıkanmalar, vatandaşların büyük baş ağrılarından biridir. Bu tıkanmalara sebep olan atıklar, zamanla birikerek ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Tesisatçılar arasında ise sır gibi saklanan ve oldukça etkili bir yöntem ortaya çıktı: Yalnızca 2 malzeme ile tıkanan lavaboların anında açılıyor. Bu yöntem, oldukça basit bir şekilde uygulanabiliyor. Tesisatçılar, tıkanan lavaboları o formülle tamir ediyor. İşte detaylar...

Tesisatçıların sırrı ortaya çıktı! Sıradan 2 malzemeyle tıkanan lavabolar anında açılıyor: Meğer... 2

Ev temizliğinde sıkça kullanılan kabartma tozu ve beyaz sirke, tıkalı lavabo sorununu çözmek için harika bir çözüm sunuyor. Her evde bulunan bu iki malzeme, birleştiğinde lavabo tıkanıklığına son veriyor.

Tesisatçıların sırrı ortaya çıktı! Sıradan 2 malzemeyle tıkanan lavabolar anında açılıyor: Meğer... 3

Bir bardak içerisinde kabartma tozu doldurduktan sonra gidere dökmeniz gerekiyor. 2-3 dakika kadar bekledikten sonra üzerine beyaz sirke döktüğünüzde oluşan köpük de giderin açılmasını sağlayacak.

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