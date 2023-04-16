Teravih namazında Kadir Suresi ne zaman, saat kaçta okunur? Kadir gecesi namazı cemaatle birlikte kılınır mı? Kadir gecesinde teravih namazı kılınır mı?
Kadir gecesinde ibadetlerini yerine getiren milyonlarca vatandaş bazı soruların cevabını merak ediyor. Müslümanların büyük bir heyacan ile beklediği Ramazan ayının son on günün içine gizlenmiş Kadir Gecesi, tarifi imkansız bir müjdedir. Bu kapsamda arama motorlarında, "Teravih namazında Kadir Suresi ne zaman, saat kaçta okunur?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...
Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getiren milyonlarca vatandaş İslamiyet'in 5 şartından biri olan ve İslam dünyasına farz kılınan namaz ibadetinin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, Teravih namazında Kadir Suresi ne zaman, saat kaçta okunur? Kadir gecesi namazı cemaatle birlikte kılınır mı? Kadir gecesinde teravih namazı kılınır mı? İşte detaylar...
TERAVİH NAMAZINDA KADİR SURESİ OKUNUR MU?
Bu gecede dilenirse Kuran-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi de okunabilir.
Allahu Ekber.." denilerek niyet edilir. Kadir namazı kılınırken iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Ardından 100 defa İşrah Suresi ve 100 defa Kadir Suresi okunur.
KADİR GECESİ'NDE TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?
Kadir Gecesi'ne hasıl olan bir namaz türü bilinmemektedir.
Ramazan ayı içerisinde idrak edildiği için bu gün eğer ibadet evde gerçekleşecekse yatsı namazı ya da tesbih namazı eda edilebilir. İbadet için camiye gitme imkanı olanlar ise teravih namazı ile ibadetlerini yerine getirebilir.