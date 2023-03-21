Tepesi attığında onları durdurmak imkansız... Kafası zehir gibi çalışan 3 burç!

Zeka ve burçlar arasında bir kesişim olduğu her zaman ifade ediliyor. Ancak zeka birçok farklı faktöre bağlı olduğu için burçların kişisel zekalarına yön vermesi çok mümkün değildir. Bu nedenle zekası güçlü burçlar gibi kesin bir kategoriye ayırmak doğru değildir. Ancak bazı burçların analitik, yaratıcı ve düşünceli olma eğiliminde olduğu düşünülüyor. Bu burçlardan olan insanlar keskin zekalarıyla diğerlerinden çok kolay bir şekilde ayırt edilebiliyor.