Temmuz’da emekliye çifte zam! İşte emekli zammında son durum... SSK, Bağ kur ve emekli sandığı Temmuz 2022 zam oranı netleşti!

2022 Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

Sürekli artan enflasyon ve döviz kurunda yaşanan artış başta olmak üzere ekonomik göstergelerin her geride bıraktığımız gün kötüye gitmesi senenin ikinci %50 sinde maaşlarda ciddi bir zam yapılmasını da gündeme getirmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan belirtiler ve şu an amacıyla 5 aylık verilerin belli bulunduğu enflasyon rakamları bu maaş zamlarının belirlenmesinde etkili oluyor.

