Temmuz'da emekliye çifte zam! İşte emekli zammında son durum... SSK, Bağ kur ve emekli sandığı Temmuz 2022 zam oranı netleşti!
SSK, Bağ kur ve emekli sandığı Temmuz 2022 zam oranı netleşti... Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur doğrultusundan 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon sayıları merakla bekleniyor. Yılın ikinci 6 ayı bağlamında yapılacak maaş zammına dair son sayılar netlik kazandı. Buna göre 5 aylık enflasyon sayıları amacıyla en az yüzde 35 rakamı net olacak.
Temmuz'da emekliye çifte zam! İşte emekli zammında son durum... Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrilmiş durumda. En az %35 zam seviyesi netlik kazandı. Buna ek olarak Haziran ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla net rakam belli olacak. Öte yandan emekliye Temmuz'da bir zam daha gelebilir! İşte ayrıntılar…
Bu kapsamda SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklisi amacıyla Haziran ayının da enflasyon bilgilerinin gelmesi ile net rakam belli olacak. Öte yandan Temmuz ayında emekliye Kurban Bayramı amacıyla verilebilecek ikramiye oranlarında da artış yapılması bekleniyor. Milyonlarca emekli 2022 bayram ikramiyelerinde artış beklemeye devam ediyor.
2022 Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
Sürekli artan enflasyon ve döviz kurunda yaşanan artış başta olmak üzere ekonomik göstergelerin her geride bıraktığımız gün kötüye gitmesi senenin ikinci %50 sinde maaşlarda ciddi bir zam yapılmasını da gündeme getirmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan belirtiler ve şu an amacıyla 5 aylık verilerin belli bulunduğu enflasyon rakamları bu maaş zamlarının belirlenmesinde etkili oluyor.
Son bir verinin daha açıklanması beklenirken, SSK ve Bağ Kur emeklisi amacıyla Temmuz 2022 zam seviyesi sahip olunan bilgilere göre yüzde 35,64 olarak görüldü. Memur ve memur emekli aylıklarında ise yüzde 35 seviyesinde artış bekleniyor. Haziran ayında enflasyon artmasa bile bu oranlar kesinleşmiş durumda.