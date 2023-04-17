Temmuz ayında gerçekleşecek diyerek tüm dünyaya duyurdu! Kehanetini duyan kaçacak delik arıyor! İnsan ömrü en az 50 yıl... Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi, 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti. Adamın sözleri duyanları şoktan şoka soktu. Ortaya attığı kehanetleriyle duyanları resmen şaşkına çevirdi. En dikkat çekenlerden birisi de süper güç sahibi olacak insanlardı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına iddialara inanmadığına dair yorumlarda bulundu.