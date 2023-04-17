Temmuz ayında gerçekleşecek diyerek tüm dünyaya duyurdu! Kehanetini duyan kaçacak delik arıyor! İnsan ömrü en az 50 yıl...
Zaman yolculuğu adı altında sosyal medyada paylaşılanlar şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Son olarak bir kullanıcı 2858 yılından geldim diyerek dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu Tiktok'ta paylaştıkları gönderilen olay olan zaman yolcuları sık sık gündeme geliyor. Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden bu adam dünyada temmuz ayında önemli bir gelişme yaşanacağını iddia ederek bilim insanlarının yeni çalışmasını anlattı.
17.04.2023 12:50 - Son Güncelleme: 17.04.2023 12:50
Temmuz ayında gerçekleşecek diyerek tüm dünyaya duyurdu! Kehanetini duyan kaçacak delik arıyor! İnsan ömrü en az 50 yıl... Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi, 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti. Adamın sözleri duyanları şoktan şoka soktu. Ortaya attığı kehanetleriyle duyanları resmen şaşkına çevirdi. En dikkat çekenlerden birisi de süper güç sahibi olacak insanlardı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına iddialara inanmadığına dair yorumlarda bulundu.
Videoya "Ben 2858 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum, bu tarihleri sakın unutmayın." sözleriyle başlayan kullanıcı kehanetlerini peş peşe sıraladı.