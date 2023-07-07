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Haberler Trend Temmuz 2023 iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max ne kadar oldu? KDV zamlı Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei Temmuz fiyatları! iPhone model model 64, 128, 256, 512 GB yeni fiyat listesi!

Temmuz 2023 iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max ne kadar oldu? KDV zamlı Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei Temmuz fiyatları! iPhone model model 64, 128, 256, 512 GB yeni fiyat listesi!

Temmuz ayı telefon fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranına zam yapıldı. Yurtdışından getirilen telefonlar için İMEİ kayıt ücreti de güncellendi. Bu gelişmelerin ardından gözler telefon fiyatlarına çevrildi. Peki, Temmuz 2023 iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max ne kadar oldu? Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei zamlı Temmuz fiyatları ne kadar oldu? İşte iPhone model model 64, 128, 256, 512 GB yeni fiyat listesi!

takvim.com.tr
07.07.2023 11:07 - Son Güncelleme: 07.07.2023 11:08
Temmuz 2023 iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max ne kadar oldu? Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei zamlı Temmuz fiyatları! iPhone model model 64, 128, 256, 512 GB yeni fiyat listesi!

KDV artışının ardından gözler güncel telefon fiyatlarına çevrildi. Peki, Temmuz 2023 iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max ne kadar oldu? Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei zamlı Temmuz fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

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Temmuz 2023 iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max ne kadar oldu? Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei zamlı Temmuz fiyatları! iPhone model model 64, 128, 256, 512 GB yeni fiyat listesi!

GÜNCEL IPHONE TELEFON FİYATLARI

Apple 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ürünlerinde fiyat artışına gitti.

Temmuz 2023 iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max ne kadar oldu? Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei zamlı Temmuz fiyatları! iPhone model model 64, 128, 256, 512 GB yeni fiyat listesi!

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

İşte, yeni iPhone fiyatları:

Temmuz 2023 iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max ne kadar oldu? Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei zamlı Temmuz fiyatları! iPhone model model 64, 128, 256, 512 GB yeni fiyat listesi!

IPHONE 14 PRO MAX (128 GB)
iPhone 14 Pro Max (128 GB) güncel fiyatı: 65.999 TL

IPHONE 14 PRO (128 GB)
iPhone 14 Pro (128 GB) güncel fiyatı: 61.499 TL

Temmuz 2023 iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max ne kadar oldu? Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei zamlı Temmuz fiyatları! iPhone model model 64, 128, 256, 512 GB yeni fiyat listesi!

IPHONE 13 (128 GB)

iPhone 13 (128 GB) güncel fiyatı: 39.999 TL

IPHONE 13 MİNİ (128 GB)
iPhone 13 Mini (128 GB) güncel fiyatı: 35.999 TL

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