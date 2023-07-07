Temmuz 2023 iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max ne kadar oldu? KDV zamlı Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei Temmuz fiyatları! iPhone model model 64, 128, 256, 512 GB yeni fiyat listesi!

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

İşte, yeni iPhone fiyatları: