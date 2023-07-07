Temmuz 2023 iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max ne kadar oldu? KDV zamlı Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei Temmuz fiyatları! iPhone model model 64, 128, 256, 512 GB yeni fiyat listesi!
Temmuz ayı telefon fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranına zam yapıldı. Yurtdışından getirilen telefonlar için İMEİ kayıt ücreti de güncellendi. Bu gelişmelerin ardından gözler telefon fiyatlarına çevrildi. Peki, Temmuz 2023 iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max ne kadar oldu? Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei zamlı Temmuz fiyatları ne kadar oldu? İşte iPhone model model 64, 128, 256, 512 GB yeni fiyat listesi!
07.07.2023 11:07 - Son Güncelleme: 07.07.2023 11:08
GÜNCEL IPHONE TELEFON FİYATLARI
Apple 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ürünlerinde fiyat artışına gitti.