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Haberler Trend Temmuz 2023 denetimli serbestlik uzatıldı mı? 122 bin kişi kapsamda! KISMİ AF MI GELİYOR? Yeni infaz düzenlemesi yolda! Açık cezaevi izinleri kalıcı olarak uzatılacak mı?

Temmuz 2023 denetimli serbestlik uzatıldı mı? 122 bin kişi kapsamda! KISMİ AF MI GELİYOR? Yeni infaz düzenlemesi yolda! Açık cezaevi izinleri kalıcı olarak uzatılacak mı?

Hükümet yetkilileri, Covid-19 izin uygulamasının sona ermesiyle birlikte yeni bir infaz düzenlemesi getirmeye hazırlanıyor. Bu düzenleme, açık cezaevlerinde bulunan mahkumların denetimli serbestlik şartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Yeni kanuna göre, açık cezaevinde bulunan mahkumlar geri kalan cezalarını dışarıda tamamlayabilecekler. Peki, kısmi af çıkacak mı? Denetimli serbestlik süresi uzatıldı mı? İşte düzenlemeye ilişkin bilgiler haberimizde...

08.07.2023 10:49 - Son Güncelleme: 08.07.2023 10:49
Temmuz 2023 denetimli serbestlik uzatıldı mı? 122 bin kişi kapsamda! KISMİ AF MI GELİYOR? Yeni infaz düzenlemesi yolda! Açık cezaevi izinleri kalıcı olarak uzatılacak mı?

Yeni infaz düzenlemesi için hükümet düğmeye bastı. AK Parti, TBMM Başkanlığı'na sunacağı torba yasa kapsamında ceza infazına ilişkin düzenleme yapacak. Böylelikle binlerce tutuklı cezalarının geri kalanını dışarda tamamlayacak. Peki, Temmuz 2023 denetimli serbestlik uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri kalıcı olarak uzatılacak mı? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

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Temmuz 2023 denetimli serbestlik uzatıldı mı? 122 bin kişi kapsamda! KISMİ AF MI GELİYOR? Yeni infaz düzenlemesi yolda! Açık cezaevi izinleri kalıcı olarak uzatılacak mı?

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ YOLDA!

AK Parti, TBMM Başkanlığı'na sunacağı torba yasa kapsamında ceza infazına ilişkin düzenleme yapacak.

Temmuz 2023 denetimli serbestlik uzatıldı mı? 122 bin kişi kapsamda! KISMİ AF MI GELİYOR? Yeni infaz düzenlemesi yolda! Açık cezaevi izinleri kalıcı olarak uzatılacak mı?

Kovid izni olarak bilinen ve açık cezaevlerinde bulananların denetimli serbestlikle dışarı çıkmasını sağlayan sistem kalıcı hale getirilecek.

Temmuz 2023 denetimli serbestlik uzatıldı mı? 122 bin kişi kapsamda! KISMİ AF MI GELİYOR? Yeni infaz düzenlemesi yolda! Açık cezaevi izinleri kalıcı olarak uzatılacak mı?

Teklif ile Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak değişiklikle açık cezaevine geçişler ile şu anda 1 yıl olarak uygulanan (Haziran 2020 öncesi suçlar için 3 yıl) denetimli serbestlik süreleri artırılacak.

Temmuz 2023 denetimli serbestlik uzatıldı mı? 122 bin kişi kapsamda! KISMİ AF MI GELİYOR? Yeni infaz düzenlemesi yolda! Açık cezaevi izinleri kalıcı olarak uzatılacak mı?

Böylece açık cezaevinde bulunan ya da koşulları uygun mahkûmlar çok daha önce dışarı çıkabilecek.

Temmuz 2023 denetimli serbestlik uzatıldı mı? 122 bin kişi kapsamda! KISMİ AF MI GELİYOR? Yeni infaz düzenlemesi yolda! Açık cezaevi izinleri kalıcı olarak uzatılacak mı?

Teklif yasalaştığında Kovid izni ile dışarıda bulunan 122 bin kişinin önemli bir bölümünün cezası sona erecek ve bir daha cezaevine dönmeyecek.

Temmuz 2023 denetimli serbestlik uzatıldı mı? 122 bin kişi kapsamda! KISMİ AF MI GELİYOR? Yeni infaz düzenlemesi yolda! Açık cezaevi izinleri kalıcı olarak uzatılacak mı?

Ayrıca mevcut mahkûmlar da bu kısmi aftan yararlanmış olacak.

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