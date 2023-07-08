Temmuz 2023 denetimli serbestlik uzatıldı mı? 122 bin kişi kapsamda! KISMİ AF MI GELİYOR? Yeni infaz düzenlemesi yolda! Açık cezaevi izinleri kalıcı olarak uzatılacak mı?
Hükümet yetkilileri, Covid-19 izin uygulamasının sona ermesiyle birlikte yeni bir infaz düzenlemesi getirmeye hazırlanıyor. Bu düzenleme, açık cezaevlerinde bulunan mahkumların denetimli serbestlik şartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Yeni kanuna göre, açık cezaevinde bulunan mahkumlar geri kalan cezalarını dışarıda tamamlayabilecekler. Peki, kısmi af çıkacak mı? Denetimli serbestlik süresi uzatıldı mı? İşte düzenlemeye ilişkin bilgiler haberimizde...
08.07.2023 10:49 - Son Güncelleme: 08.07.2023 10:49
Yeni infaz düzenlemesi için hükümet düğmeye bastı. AK Parti, TBMM Başkanlığı'na sunacağı torba yasa kapsamında ceza infazına ilişkin düzenleme yapacak. Böylelikle binlerce tutuklı cezalarının geri kalanını dışarda tamamlayacak. Peki, Temmuz 2023 denetimli serbestlik uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri kalıcı olarak uzatılacak mı? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...