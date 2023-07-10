Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika 2023! 2. kez mükerrirlere af geldi mi, çek cezalarını kapsıyor mu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, on binlerce mahkumun ve ailesinin beklediği genel af ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu'nda kabul edilen af yasasının detaylarını paylaşan Tunç, birçok sorunun cevabını verdi. Peki, Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? Kovid izni (Denetimli Serbestlik) uzatıldı mı? İşte merak edilenler!