Telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silmelisiniz! Joker virüsü harekete geçti! Kimlik ve kart bilgileriniz dahil her şey...
iOS Android telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin! Joker virüsü radara takıldı! Kart bilgileriniz dahil her şey... Bazı uygulamalar kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bilgileri toplayarak onları hedefli reklamlar için kullanıyor. Bazıları ise kullanıcılardan para çalıyorlar. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için, bu uygulamalar genellikle sahte bir işlev sunarak kullanıcıların güvenini kazanıyor. Bu nedenle sahte uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
10.04.2023 09:02 - Son Güncelleme: 10.04.2023 09:02
Son yapılan araştırmalar bazı uygulamaların kullanıcıların hem bilgilerini hem de parasını çaldığını ortaya çıkardı. Bu uygulamaların binlerce kişi tarafından indirildiği görülüyor. Güvenlik uzmanları akıllı telefon kullanıcılarını bu tehlikelere karşı uyardı. Kullanıcıların bilgi ve parasını çalan uygulamalara karşı bazı korunma tedbirleri bulunuyor ve bu bağlamda bu uygulamaları saniyesinde silmeniz gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ortaya çıkan Joker virüsü ise kullanıcıların başına bela oldu.