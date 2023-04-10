Telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silmelisiniz! Joker virüsü harekete geçti! Kimlik ve kart bilgileriniz dahil her şey...

Son yapılan araştırmalar bazı uygulamaların kullanıcıların hem bilgilerini hem de parasını çaldığını ortaya çıkardı. Bu uygulamaların binlerce kişi tarafından indirildiği görülüyor. Güvenlik uzmanları akıllı telefon kullanıcılarını bu tehlikelere karşı uyardı. Kullanıcıların bilgi ve parasını çalan uygulamalara karşı bazı korunma tedbirleri bulunuyor ve bu bağlamda bu uygulamaları saniyesinde silmeniz gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ortaya çıkan Joker virüsü ise kullanıcıların başına bela oldu.