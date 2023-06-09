Tehlike çanları çalmaya başladı! Türkiye’ye giriş yaptı 2.5 ay sürecek O illerimizde etkisini göstermeye başladı bile

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya paylaşımında Türkiye'de yaşanacak önemli bir iklim olayı hakkında dikkat çeken bilgi paylaştı. Ökten, Türkiye'nin El Nino etkisiyle birlikte bol yağışlı bir döneme adım atmaya başladığını ve bu durumun Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında da devam edeceğini belirtti. Öte yandan bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün girilecek yeni yağışlı havanın yurdun genelini etkileyeceği ve 7 gün süreceği açıklandı.