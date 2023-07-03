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Tehlike çanları çalmaya başladı! Canlıların 4'te 3'ünü yok eden 485 milyon yıllık kehanet yeniden ortaya çıktı! Dünya birkaç hafta içinde...

Jeologlar kapsamlı ve geniş bilimsel kanıtlara dayanarak Dünya'nın yaşının yaklaşık olarak 4,54 milyar yıl olduğunu tespit etti. Öte yandan Dünya günümüzde kadar gelen süreçte pek çok felaketle karşı karşıya kaldı. Ordovisyen Dönemi Dünya'nın geçtiği zorlu süreçlerin başında yer alıyor. Bu süreçte canlıların 4'te 3'ünün yok olduğunu ifade edilirken uzmanlar tarafından yeni bir uyarı da yapıldı.

03.07.2023 14:52 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:06
Tehlike çanları çalmaya başladı! Canlıların 4’te 3’ünü yok eden 485 milyon yıllık kehanet yeniden ortaya çıktı! Dünya birkaç hafta içinde...

Ordovisyen Dönemi'nde, deniz yaşamında büyük değişiklikler meydana gelmiş ve birçok organizma türü yok oldu. Bu dönemde Dünya çeşitli doğal olaylarla karşı karşıya kalmış ve kitlesel yok oluş sürecine girdi. 485 milyon yıl önce gerçekleşen Ordovisyen Dönemi Dünya'nın tarihindeki en zorlu dönemlerden birisi olarak tanımlanıyor. Bu dönemden sonra dünya için kritik bir uyarı yapıldı ve benzer durumların yaşanacağı ifade edildi.

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Tehlike çanları çalmaya başladı! Canlıların 4’te 3’ünü yok eden 485 milyon yıllık kehanet yeniden ortaya çıktı! Dünya birkaç hafta içinde...

Ordovisyen Dönemi'nden sonra Dünya kritik bir sürecin eşiğine geldi. Küresel ısınma tehdidi tüm canlıları tehdit etmeye devam ediyor.

Tehlike çanları çalmaya başladı! Canlıların 4’te 3’ünü yok eden 485 milyon yıllık kehanet yeniden ortaya çıktı! Dünya birkaç hafta içinde...

Küresel ısınmanın tüm şiddetiyle devam etmesi durumunda gelecek yüzyıllarda ani bir değişimle dünyanın birkaç hafta içinde zor günler yaşayacağı ifade ediliyor.

Tehlike çanları çalmaya başladı! Canlıların 4’te 3’ünü yok eden 485 milyon yıllık kehanet yeniden ortaya çıktı! Dünya birkaç hafta içinde...

Küresel ısınma dünya üzerindeki iklim değişikliği ve çevresel sorunların en önemli nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Tehlike çanları çalmaya başladı! Canlıların 4’te 3’ünü yok eden 485 milyon yıllık kehanet yeniden ortaya çıktı! Dünya birkaç hafta içinde...

Bu durum insan etkinlikleri ve sera gazı emisyonları nedeniyle atmosferdeki gaz konsantrasyonlarının artmasıyla ilişkilendiriliyor.

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