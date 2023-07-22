Tehlike çanları çalıyor! 9 yıl sonra bir ilk: Kritik seviyenin altını gördü! Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Güngören...
İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları aşırı sıcaklar nedeniyle önemli bir düşüş yaşadı. Son günlerde etkili olan sıcak hava dalgasıyla birlikte, barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Bu rakam 21 Temmuz itibariyle 2014 yılından bu yana kaydedilen en düşük doluluk seviyesi olarak tarihe geçti. Bir yıl önce aynı tarihlerde ise doluluk oranı yüzde 69.38 olarak ölçülmüştü.
22.07.2023 13:08 - Son Güncelleme: 22.07.2023 13:29
İstanbul'un barajları alarm vermeye devam ediyor. Son verilere göre bu hafta itibariyle barajlardaki doluluk oranı alarm verici bir düzeye, yüzde 40'ın altına düştü. Son ölçümlere göre doluluk oranı yalnızca yüzde 39.84 seviyesine düştü. Bu yılki yüksek sıcaklıklar, su buharlaşmasını artırarak barajlardaki su seviyesini olumsuz etkiledi. Ayrıca, artan su tüketimi de su kaynaklarının azalmasında etkili oldu.