Tehlike çanları çalıyor! 9 yıl sonra bir ilk: Kritik seviyenin altına düştü! Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Güngören...

İstanbul'un barajları alarm vermeye devam ediyor. Son verilere göre bu hafta itibariyle barajlardaki doluluk oranı alarm verici bir düzeye, yüzde 40'ın altına düştü. Son ölçümlere göre doluluk oranı yalnızca yüzde 39.84 seviyesine düştü. Bu yılki yüksek sıcaklıklar, su buharlaşmasını artırarak barajlardaki su seviyesini olumsuz etkiledi. Ayrıca, artan su tüketimi de su kaynaklarının azalmasında etkili oldu.