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Tehlike çanları çalıyor! 9 yıl sonra bir ilk: Kritik seviyenin altına düştü! Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Güngören...

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları aşırı sıcaklar nedeniyle önemli bir düşüş yaşadı. Son günlerde etkili olan sıcak hava dalgasıyla birlikte, barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Bu rakam 21 Temmuz itibariyle 2014 yılından bu yana kaydedilen en düşük doluluk seviyesi olarak tarihe geçti. Bir yıl önce aynı tarihlerde ise doluluk oranı yüzde 69.38 olarak ölçülmüştü.

22.07.2023 17:01 - Son Güncelleme: 23.07.2023 15:27
9 yıl sonra bir ilk: Kritik seviyenin altına düştü! Tehlike çanları çalıyor! Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Güngören...

İstanbul'un barajları alarm vermeye devam ediyor. Son verilere göre bu hafta itibariyle barajlardaki doluluk oranı alarm verici bir düzeye, yüzde 40'ın altına düştü. Son ölçümlere göre doluluk oranı yalnızca yüzde 39.84 seviyesine düştü. Bu yılki yüksek sıcaklıklar, su buharlaşmasını artırarak barajlardaki su seviyesini olumsuz etkiledi. Ayrıca, artan su tüketimi de su kaynaklarının azalmasında etkili oldu.

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9 yıl sonra bir ilk: Kritik seviyenin altına düştü! Tehlike çanları çalıyor! Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Güngören...

YÜZDE 40'IN ALTINA DÜŞTÜ

Sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın artması, artan su kullanımı sonucu bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 39.84'e düştü. 2022 yılında, 21 Temmuz itibariyle doluluk oranı yüzde 69.38 olarak ölçülmüştü.

9 yıl sonra bir ilk: Kritik seviyenin altına düştü! Tehlike çanları çalıyor! Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Güngören...

SON 9 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İSKİ tarafından 21 Temmuz tarihlerinde yapılan ölçümlerde bu doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

9 yıl sonra bir ilk: Kritik seviyenin altına düştü! Tehlike çanları çalıyor! Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Güngören...

Son olarak 21 Temmuz 2014 tarihinde yüzde 20.08 olarak ölçülen doluluk oranı ardından doluluk oranları 2020 yılında yüzde 60.61, 2021 yılında yüzde 65.85, 2022 yılında yüzde 69.38 olarak ölçülmüştü.

9 yıl sonra bir ilk: Kritik seviyenin altına düştü! Tehlike çanları çalıyor! Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Güngören...

EN DOLU BARAJ ÖMERLİ

İstanbul'un barajlarındaki suyun yaklaşık yarısı tek bir barajda bulunuyor.

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