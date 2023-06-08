Tehlike çanları bangır bangır çalıyor! Türkiye’ye giriş yaptı tam 2.5 ay sürecek: Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Giresun...

Son dönemlerde hava tahminleri ve iklim değişikliği üzerine yaptığı başarılı analizlerle tanınan hava tahmin uzmanı Kerem Ökten, beklenmedik bir durum hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Ökten, El Nino etkisiyle Türkiye'nin önümüzdeki 2.5 ayını tamamen değiştirecek bir durumun ortaya çıkabileceğini açıkladı. Kerem Ökten, paylaşımında Türkiye'nin El Nino etkisiyle birlikte yağış miktarında artış yaşayacağını ifade etti.