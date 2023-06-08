Tehlike çanları bangır bangır çalıyor! Türkiye'ye giriş yaptı tam 2.5 ay sürecek: Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Giresun...
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya paylaşımında Türkiye'de yaşanacak önemli bir iklim olayı hakkında dikkat çeken bilgi paylaştı. Ökten, Türkiye'nin El Nino etkisiyle birlikte bol yağışlı bir döneme adım atmaya başladığını ve bu durumun Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında da devam edeceğini belirtti. Öte yandan bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün girilecek yeni yağışlı havanın yurdun genelini etkileyeceği ve 7 gün süreceği açıklandı.
Son dönemlerde hava tahminleri ve iklim değişikliği üzerine yaptığı başarılı analizlerle tanınan hava tahmin uzmanı Kerem Ökten, beklenmedik bir durum hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Ökten, El Nino etkisiyle Türkiye'nin önümüzdeki 2.5 ayını tamamen değiştirecek bir durumun ortaya çıkabileceğini açıkladı. Kerem Ökten, paylaşımında Türkiye'nin El Nino etkisiyle birlikte yağış miktarında artış yaşayacağını ifade etti.
El Nino'nun genellikle kuraklığa sebep olduğu bilinen bir fenomen olduğunu hatırlatan Kerem Ökten bu kez Türkiye'nin El Nino etkisi altında farklı bir hava durumu yaşayabileceğini belirtti.
El Nino etkisiyle ilgili beklentilerin aksine Türkiye'nin önümüzdeki 2.5 ayını kurak bir kış yerine tam tersine bir durumun bekleyebileceğini ifade etti.